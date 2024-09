Sinner in finale US Open, Kyrgios provoca: rivolta social

(Adnkronos) –

Un sondaggio per pungere Jannik Sinner prima della finale degli US Open contro Taylor Fritz. Nick Kyrgios insiste e accende X con i suoi tweet ‘anti-Jannik’. Il tennista australiano, fermo da mesi per problemi fisici, fa parte dello staff dell’emittente Espn per il torneo che si chiuderà domani con la finale maschile.

Kyrgios è stato il tennista più critico dopo il caso doping che ha coinvolto Sinner, positivo in primavera al Clostebol – uno steroide anabolizzante – e non squalificato: l’inchiesta ha appurato che il numero 1 del mondo è risultato positivo per una contaminazione accidentale. Kyrgios, dopo aver chiesto una squalifica di 2 anni per Sinner, da settimane pubblica tweet con allusioni relative all’azzurro e con le sue provocazioni si attira le risposte piccate dei tifosi dell’altoatesino. Ora, l’ultima puntata: l’australiano pubblica su X un sondaggio sollecitando pronostici in vista della finale maschile. Allo statunitense vengono abbinate le emoji di un fuoco, perché il giocatore è ‘on fire’, quella dell’aquila calva simbolo degli USA e la bandiera a stelle e strisce.

Accanto al nome di Sinner, oltre alla bandiera italiana, un flacone è un guanto: un chiaro riferimento allo spray con effetti dopanti usato dall’ex fisioterapista dell’azzurro e alle protezioni non utilizzate nel trattamento che ha provocato la contaminazione. C’è chi risponde a Kyrgios postando la foto che lo ritrae con la tennista russa Anna Kalinskaya, ex compagna dell’australiana e attuale partner di Sinner. La risposta di Kyrgios alla foto (“secondo servizio”) viene considerata sgradevole e misogina da una valanga di utenti.

“Un paio di parole e di emoji fanno scattare la gente. Non fa troppo ridere?”, si chiede Kyrgios che, alla fine, si concede un pronostico e un’analisi seria. “Sinner è sembrato eccellente contro Paul ma battibile contro Draper. Penso che l’italiano sia il netto favorito per la finale, Fritz deve assolutamente coinvolgere il pubblico nel match. Fritz deve trovare una delle migliori giornate al servizio. Sinner cercherà di essere aggressivo e comanderà il gioco appena possibile per far spostare l’americano nel campo, soprattutto dopo i 5 set giocati da Fritz contro Tiafoe. Fritz deve sfruttare le chance che Sinner concederà con la seconda palla”.