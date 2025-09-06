sinner,-infortunio-contro-auger-aliassime:-jannik-chiama-il-medical-time-out

(Adnkronos) – Infortunio per Jannik Sinner nella semifinale degli Us Open 2025. Il numero uno del ranking Atp è uscito dal campo accompagnato dal fisioterapista al termine del secondo set contro il canadese Auger-Aliassime. Cos’è successo all’azzurro? Sinner ha dominato il primo set chiudendolo sul 6-1, poi ha faticato molto nel secondo: qui ‘sparisce’ la sua prima, ma non solo. Jannik a un certo punto non riesce più a spingere con il dritto e commette diversi errori non da lui con il rovescio. Jannik perde il secondo parziale 6-3 e poi chiama il medical time out, si tocca l’addome ed esce dal campo accompagnato dal fisioterapista.

Poi, dopo qualche minuto, rientra in campo corricchiando. E inizia il terzo set.