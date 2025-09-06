sabato, 6 Settembre , 25

Sinner diventa Terminator, in tv nasce il soprannome di Jannik

(Adnkronos) - "Pronti a guardare il Terminator?". Jannik...

Djokovic: “Sinner e Alcaraz troppo forti ma non mollo”

(Adnkronos) - "Sinner e Alcaraz sono troppo forti,...

Putin avverte l’Occidente: “Qualsiasi truppa straniera in Ucraina sarebbe bersaglio”

(Adnkronos) - Qualsiasi esercito occidentale schierato in Ucraina...

Sinner – Auger-Aliassime oggi, diretta semifinale US Open – Risultato live

(Adnkronos) - Jannik Sinner in campo oggi 6...
sinner,-infortunio-contro-auger-aliassime:-jannik-chiama-il-medical-time-out
Sinner, infortunio contro Auger-Aliassime: Jannik chiama il medical time out

Sinner, infortunio contro Auger-Aliassime: Jannik chiama il medical time out

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner, infortunio contro Auger-Aliassime: Jannik chiama il medical time out
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Infortunio per Jannik Sinner nella semifinale degli Us Open 2025. Il numero uno del ranking Atp è uscito dal campo accompagnato dal fisioterapista al termine del secondo set contro il canadese Auger-Aliassime. Cos’è successo all’azzurro? Sinner ha dominato il primo set chiudendolo sul 6-1, poi ha faticato molto nel secondo: qui ‘sparisce’ la sua prima, ma non solo. Jannik a un certo punto non riesce più a spingere con il dritto e commette diversi errori non da lui con il rovescio. Jannik perde il secondo parziale 6-3 e poi chiama il medical time out, si tocca l’addome ed esce dal campo accompagnato dal fisioterapista.  

Poi, dopo qualche minuto, rientra in campo corricchiando. E inizia il terzo set.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.