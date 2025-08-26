Sinner-Kopriva, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta

martedì, 26 Agosto , 25
Jannik Sinner scende in campo agli US Open 2025. Oggi, martedì 26 agosto, il tennista azzurro sfida il ceco Vit Kopriva, numero 89 del mondo, nel primo turno dello Slam americano, a cui arriva dopo la finale di Cincinnati, persa contro Carlos Alcaraz a causa del malore che l’ha costretto al ritiro, e da campione in carica, avendo vinto l’edizione 2024 battendo all’ultimo atto Taylor Fritz. 

In caso di vittoria Sinner, nel secondo turno degli Us Open, sfiderà uno tra il finlandese Emil Rusuuvuori e l’australiano Alexei Popyrin. 

 

