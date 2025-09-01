sinner,-la-chiacchierata-con-anna-wintour-e-rami-malek

lunedì, 1 Settembre , 25

(Adnkronos) – “Time to revenge”. Il momento della vendetta annunciato nella chiacchierata con Anna Wintour e Rami Malek. Jannik Sinner scende in campo agli US Open per gli ottavi di finale contro Alex Bublik. L’azzurro e il kazako si incontrano per la terza volta nel 2025. Se il numero 1 del mondo ha dominato nei quarti di finale del Roland Garros, Bublik si è imposto nel secondo turno del torneo Atp di Halle. 

 

 

E proprio al match andato in scena sull’erba tedesca pare far riferimento Sinner nella chiacchierata pre-match con Anna Wintour, totem della moda e Global Editorial Director di Vogue, e con il premio Oscar Rami Malek. Sinner, come mostra il video pubblicato da SuperTennis, è rilassato e si gode il momento: “Mi sto divertendo, tutto va bene, tutto è ok”, dice l’altoatesino. Il microfono, poi, coglie l’espressione “time to revenge” in risposta ad una frase di Wintour, presenza abituale all’US Open: è il momento di vendicare Halle? 

