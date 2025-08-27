mercoledì, 27 Agosto , 25

Gaza, la Cgil chiama alla piazza: “Il 6 settembre tutti uniti per chiedere che si fermi la barbarie”

(Adnkronos) - La Cgil chiama alla piazza il...

Us Open, tra i campi scocca… l’amore: lo Slam inaugura il suo dating show

(Adnkronos) - Non solo tennis agli Us Open...

Stupro Tor Tre Teste, al Quarticciolo droga venduta a cielo aperto

(Adnkronos) - Alle finestre dei palazzi che sono...

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per polmonite

(Adnkronos) - Massimo Moratti è ricoverato in terapia...
sinner,-la-sfida-di-popyrin:-“tutti-hanno-punti-deboli,-so-come-batterlo”
Sinner, la sfida di Popyrin: “Tutti hanno punti deboli, so come batterlo”

Sinner, la sfida di Popyrin: “Tutti hanno punti deboli, so come batterlo”

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner, la sfida di Popyrin: "Tutti hanno punti deboli, so come batterlo"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Alexei Popyrin non ha paura di Jannik Sinner. Il tennista australiano, alla vigilia del match contro l’azzurro nel secondo turno degli Us Open 2025, ha lanciato la sfida al numero uno del mondo. “Sono già stato sull’Arthur Ashe e so cosa aspettarmi”, ha dichiarato Popyrin dopo aver battuto il finlandese Emil Ruusuvuori all’esordio nello Slam americano, vinto proprio da Sinner lo scorso anno. 

“Sinner è sicuramente uno dei migliori al mondo, ma non sono qui per emozionarmi”, ha detto spavaldo l’australiano, “se riesco a giocare il mio tennis, posso creargli dei problemi. Amo queste sfide, sono il motivo per cui faccio questo lavoro”. Popyrin, numero 36 del mondo, ha battuto Sinner nell’unico precedente tra i due, risalente al terzo turno del Masters 1000 di Madrid del 2020. 

I due si sono incontrati anche in un match esibizione andato in scena a Melbourne a pochi giorni dall’inizio degli Australian Open 2025, poi vinti proprio da Sinner: “Da quel match ho imparato qualcosa e so cosa aspettarmi. Ogni giocatore ha punti deboli, c’è sempre un piano per provare a battere chiunque”, ha concluso Popyrin. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.