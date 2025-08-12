sinner-lo-costringe-agli-‘straordinari’,-la-reazione-di-vagnozzi-scatena-i-tifosi

martedì, 12 Agosto , 25

Jannik Sinner costringe agli straordinari… Simone Vagnozzi. Il tennista azzurro ha battuto stanotte Gabriel Diallo, tennista canadese e numero 35 del mondo, nel terzo turno di Cincinnati, volando agli ottavi del Masters 1000 americano, a cui arriva da campione in carica. Il successo però, arrivato in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (8-6), non ha lasciato evidentemente soddisfatto appieno il numero uno del ranking Atp, che ha voluto allenarsi subito dopo la fine del match. 

Sinner ha voluto allenare in particolare il servizio, fondamentale in cui ha sofferto per tutta la partita, con un rendimento mediocre da 50% di prime palle. E allora Jannik e il suo team si sono diretti al campo per una vera e propria sessione di allenamento, conclusa con l’ormai tradizionale calcio-tennis. In molti però, su X, hanno ironizzato sugli straordinari a cui l’azzurro ha costretto l’allenatore Simone Vagnozzi. “I miei pensieri e preghiere sono tutte con lui”, ha scritto un utente postando una foto dell’ex tennista sugli spalti di Cincinnati, che non sembrava troppo entusiasta del lavoro ‘extra’. 

“Un like = una preghiera per Vagnozzi”, scrive un altro. E ancora: “La faccia di Vagnozzi è una richiesta d’aiuto”, “qualcuno salvi Vagnozzi dal suo figlio iperattivo”, “Vagnozzi voleva soltanto andare a cena sereno”. I tanti tifosi di Sinner, insomma, stanno anche con il suo coach. 

 

