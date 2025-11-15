sabato, 15 Novembre , 25

Sinner: “Mamma e papà non verranno a vedermi in finale, hanno cose più importanti da fare”

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Jannik Sinner sorride in conferenza stampa, dopo la semifinale vinta alle Atp Finals contro Alex De Minaur. Il fuoriclasse azzurro si preparerà ora alla finale di domani, domenica 16 novembre, contro uno tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime. A guardarlo, nell’ultima partita della stagione, non ci saranno però mamma Siglinde e papà Hanspeter: “Oggi c’era qui mio fratello, papà e mamma non credo che vengano. Hanno un po’ di cose da fare a casa. Evidentemente più importanti”.  

Sinner ha poi spiegato: “Mi auguro che domani sia una bellissima finale, con un livello di tennis molto alto. Per fare questo, servono due giocatori in forma. Speriamo che sia così. Poi, che vinca migliore. Sarà una partita bella, poi per tutto il resto vediamo” ha aggiunto il campione altoatesino, che attende ora il nome dello sfidante. Nel corso della conferenza stampa, spazio anche per una curiosità: “Perché ho messo l’asciugamano in testa durante le pause? Sto bene, sto bene. A volte lo faccio per la concentrazione, c’è sempre tanto movimento, tanto casino in campo. Non mi sono soffiato il naso” ha scherzato l’azzurro, per spiegare le ragioni dell’asciugamano messo sul volto in alcune pause della semifinale di oggi. 

