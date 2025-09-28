domenica, 28 Settembre , 25

Italia campione del mondo di pallavolo, Bulgaria battuta 3-1 in finale

(Adnkronos) - L'Italia ha vinto i Mondiali di...

Napoli, minaccia a don Maurizio Patriciello durante la messa a Caivano

(Adnkronos) - Un fazzoletto con un proiettile...

Alcaraz, vittoria e show a Tokyo: magia di rovescio e punto da sogno

(Adnkronos) - Mentre Jannik Sinner è impegnato a...

Ascolti tv sabato 27 settembre, chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu si que vales

(Adnkronos) - Ballando con le stelle contro Tu...
sinner-marozsan:-orario,-precedenti-e-dove-vederla-in-tv
Sinner-Marozsan: orario, precedenti e dove vederla in tv

Sinner-Marozsan: orario, precedenti e dove vederla in tv

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner-Marozsan: orario, precedenti e dove vederla in tv
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Pechino. Il tennista azzurro sfida domani, lunedì 29 settembre, l’ungherese Fabian Marozsan, numero 57 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 500 cinese. Sinner, sceso al secondo posto del ranking Atp dopo la sconfitta nella finale degli Us Open contro Carlos Alcaraz, nei primi due turni del torneo ha battuto il croato Marin Cilic all’esordio e poi il francese Terence Atmane negli ottavi. Marozsan ha invece battuto due transalpini, Benjamin Bonzi e Alexandre Muller. 

 

La sfida tra Sinner e Marozsan è in programma domani, lunedì 29 settembre, come terzo match sul Capital Group Diamond di Pechino, con il primo incontro che inizerà alle 5 ora italiana. L’azzurro scenderà dunque in campo non prima delle 8. I due tennisti si sono affrontati in un unico precedente, risalente agli ottavi dell’Atp di Halle nel 2024, quando Sinner si impose in tre set. 

 

Sinner-Marozsan, come tutte le partite dell’Atp 500 di Pechino, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e TennisTv. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.