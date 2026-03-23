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Sinner-Moutet: orario, precedenti e dove vederla in tv
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Sinner-Moutet: orario, precedenti e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Oggi, lunedì 23 marzo, il tennista azzurro sfida il francese Corentin Moutet – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 di Miami. Sinner arriva all’appuntamento dopo aver vinto il torneo di Indian Wells, che ha alimentato il sogno di completare il Sunshine Double, e dopo aver battuto facilmente il bosniaco Dzumhur all’esordio a Miami. Moutet nel secondo turno del torneo ha superato il ceco Machac. 

 

La sfida tra Sinner e Moutet è in programma oggi, lunedì 23 marzo, non prima delle 19, ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, agli ottavi del Roland Garros 2024, quando Sinner vinse in quattro set. 

 

Sinner-Moutet, come tutte le partite del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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