giovedì, 4 Settembre , 25

Ucraina, avvertimento di Trump: “Se la decisione di Putin non mi soddisfa vedrete succedere cose”

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald...

Gaza, Hamas: “Pronti a cessate il fuoco globale e scambio prigionieri-ostaggi”, Israele: “Propaganda”

(Adnkronos) - Hamas ha annunciato di essere pronta...

Florida cancellerà obbligo vaccini: “E’ sbagliato come la schiavitù”

(Adnkronos) - La Florida cancella l'obbligo vaccinale, accostato...

US Open, Auger-Aliassime in semifinale aspetta Sinner o Musetti

(Adnkronos) - Felix Auger-Aliassime in semifinale agli US...
sinner-musetti-ai-quarti-degli-us-open-–-il-derby-azzurro-in-diretta
Sinner-Musetti ai quarti degli Us Open – Il derby azzurro in diretta

Sinner-Musetti ai quarti degli Us Open – Il derby azzurro in diretta

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner-Musetti ai quarti degli Us Open - Il derby azzurro in diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Agli Us Open è il giorno dei giorni del tennis italiano. Oggi, giovedì 4 settembre, Jannik Sinner sfida Lorenzo Musetti in un attesissimo derby. Un momento storico per il movimento azzurro, che per la prima volta vede due suoi rappresentanti sfidarsi in un quarto di finale di uno Slam.  

Il toscano arriva al match dopo aver battuto lo spagnolo Jaume Munar negli ottavi, oltre al francese Mpetshi Perricard, il belga Goffin e l’azzurro Flavio Cobolli nei turni precedenti. Il numero uno del ranking Atp invece ha superato Alexander Bublik in tre set, dopo aver eliminato il ceco Kopriva all’esordio e poi l’australiano Popyrin e il canadese Shapovalov.  

SEGUI IL MATCH IN DIRETTA
 

Sinner-Musetti, come tutte le partite degli Us Open 2025, viene trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e SuperTenniX. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.