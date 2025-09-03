mercoledì, 3 Settembre , 25

Parata della vittoria a Pechino, Xi accoglie Putin e Kim. Trump: “Cospirate contro Usa”

(Adnkronos) - ''Il mondo si trova a dover...

Vuelta, oggi l’undicesima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna la Vuelta di Spagna. Oggi,...

Ucraina, Trump: “Molto deluso da Putin”. Zelensky oggi da Macron

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald...

Us Open, Djokovic batte Fritz e raggiunge Alcaraz in semifinale

(Adnkronos) - Novak Djokovic raggiunge Carlos Alcaraz nella...
sinner-musetti:-orario,-precedenti-e-dove-vederla-in-tv-(in-chiaro)
Sinner-Musetti: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Sinner-Musetti: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner-Musetti: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Jannik Sinner sfida Lorenzo Musetti nel derby azzurro agli Us Open 2025. Oggi, mercoledì 3 settembre a New York, il numero uno del mondo – in diretta tv in chiaro e streaming nella notte italiana tra oggi e giovedì 4 settembre – affronta il tennista toscano nei quarti di finale dello Slam americano, l’ultimo della stagione e a cui Sinner arriva da campione in carica, in quello che è anche il primo derby italiano ai quarti di uno Slam dell’era Open. Musetti arriva al match dopo aver battuto lo spagnolo Jaume Munar negli ottavi, oltre al francese Mpetshi Perricard, il belga Goffin e l’azzurro Flavio Cobolli nei turni precedenti. 

Sinner invece ha superato Alexander Bublik in tre set. Jannik aveva già eliminato, nei primi turni degli Us Open, il ceco Kopriva all’esordio e poi l’australiano Popyrin e il canadese Shapovalov, in quella che è stata la partita più dura per lui, vinta in rimonta in quattro set. 

 

La sfida tra Sinner e Musetti è in programma nella giornata di oggi a New York, mercoledì 3 settembre, nella notte italiana tra 3 e 4 settembre. Il match chiude il programma serale sul campo dell’Arthur Ashe Stadium. Alle 19 locali, l’1 della notte italiana tra mercoledì 3 e giovedì 4, si gioca il quarto di finale femminile tra Naomi Osaka e Karolina Muchova. A seguire, non prima delle 3 del mattino, il derby taliano tra Sinner e Musetti. 

I due tennisti, compagni di squadra in Coppa Davis, si sono affrontati in due precedenti, con Jannik che conduce con un parziale di due vittorie a zero. L’ultimo incontro risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo del 2023, quando Sinner si impose in due set. 

 

Sinner-Musetti, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e SuperTenniX. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.