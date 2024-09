Sinner oggi contro Safiullin, ottavi Atp Pechino: orario e diretta tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner oggi in campo negli ottavi di finale del torneo Atp di Pechino 2024 contro il russo Roman Safiullin. L’azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo, nel match di sabato 28 settembre va a caccia di un posto nei quarti di finale e della 57esima vittoria stagionale in un 2024 da incorniciare. L’incontro tra Sinner e Safiullin – in diretta tv e streaming – è il terzo in programma sul campo principale. Si inizia a giocare alle 11 locali, le 5 del mattino in Italia.

Il sipario si alza con la sfida femminile tra l’azzurra Jasmine Paolini, testa di serie numero 3, e la danese Clara Tauson. A seguire, tocca alla bielorussa Arina Sabalenka: la numero 1 del tabellone affronta la thailandese Mananchaya Sawangkaew, proveniente dalle qualificazioni, che non dovrebbe rappresentare un ostacolo ostico per la vincitrice degli ultimi US Open.

E’ ipotizzabile, quindi, che Sinner scenda in campo nella mattinata italiana attorno alle 10, quando saranno le 16 in Cina. All’alba italiana, sul secondo campo dell’impianto, gioca Flavio Cobolli: negli ottavi anche per lui avversario russo, Pavel Kotov.

Sinner affronta Safiullin, 27enne e numero 69 del ranking Atp, per la terza volta in carriera. Il 23enne altoatesino si è imposto in entrambi i precedenti. Nel 2022 ha avuto la meglio in 2 set nella sfida valida per la Atp Cup.

Lo scorso anno, invece, sull’erba di Wimbledon si è imposto in 4 set nel match valido per i quarti di finale. Il tennista di Podolsk, che non ha mai vinto un torneo in carriera, non sta vivendo un 2024 memorabile: ha un record negativo (14-21) e ha raggiunto il miglior risultato dell’anno, una semifinale, nel torneo di Brisbane che ha aperto la stagione.

La partita tra Sinner e Safiullin sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203). Il match sarà disponibile in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.