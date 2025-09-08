lunedì, 8 Settembre , 25

Roma, ‘danke Hitler’ e ‘israeliano sub umano’: scritte antisemite ai Parioli

(Adnkronos) - Sono in corso le indagini dei...

Ascolti tv, chi ha vinto domenica tra ‘La Ruota della Fortuna’ e ‘Affari tuoi’

(Adnkronos) - Ascolti tv domenica 7 settembre, nuova...

Auto investe due pedoni a Roma, morto un 38enne

(Adnkronos) - Una donna e un uomo, entrambi...

Attentato a Gerusalemme est, quattro morti

(Adnkronos) - Quattro persone sono morte nell'attacco terroristico...
sinner:-“ora-alzare-il-livello-per-battere-alcaraz”.-la-‘strategia’-per-tornare-numero-1
Sinner: “Ora alzare il livello per battere Alcaraz”. La ‘strategia’ per tornare numero 1

Sinner: “Ora alzare il livello per battere Alcaraz”. La ‘strategia’ per tornare numero 1

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner: "Ora alzare il livello per battere Alcaraz". La 'strategia' per tornare numero 1
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Jannik Sinner guarda avanti dopo la finale persa agli Us Open contro Carlos Alcaraz: “Sono stato molto prevedibile. Quando giochi contro Carlos – ha detto l’azzurro in conferenza stampa – devi uscire dalla tua zona di comfort. D’ora in poi magari perderò qualche partita, ma cercando di apportare alcuni cambiamenti, cercando di essere un po’ più imprevedibile come giocatore”. Il fuoriclasse azzurro tornerà subito al lavoro per riprendersi il trono del tennis mondiale e il numero uno del ranking Atp.  

“Carlos è migliorato – ha aggiunto Jannik – mi è sembrato un po’ più pulito. Le cose che ho fatto bene a Londra, lui le ha fatte meglio oggi. Io non ho fatto un solo serve and volley, non ho usato molte palle corte. Quando arrivi al punto in cui devi giocare contro Carlos, devi uscire dalla tua zona di comfort. Mi è sembrato che abbia fatto tutto leggermente meglio oggi, soprattutto il servizio, da entrambi i lati. Penso che sia questo, ha gestito la situazione meglio di me. Ha alzato il livello quando doveva. Io sono ancora orgoglioso di me stesso e della stagione che sto facendo”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.