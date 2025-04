sinner,-parte-la-corsa-verso-gli-internazionali:-jannik-torna-ad-allenarsi

(Adnkronos) – L’attesa è (quasi) finita. Jannik Sinner vede da vicino gli Internazionali di Roma e da domani, martedì 15 aprile, potrà tornare ad allenarsi al Montecarlo Country Club, che ha appena ospitato il Masters 1000 vinto da Alcaraz. Il fuoriclasse azzurro, che rientrerà in vetta al ranking Atp, si rimetterà dunque al lavoro per il Masters 1000 capitolino, teatro del suo rientro dopo i tre mesi di sospensione per il caso Clostebol.

Proprio ieri, domenica 13 aprile, Sinner ha festeggiato un primo step verso il rientro a Roma. Nel giorno della finale a Montecarlo tra Alcaraz e Musetti, è decaduto il divieto per Jannik di allenarsi nelle strutture federali (sia italiane che estere). Si tratta di un quasi ritorno alla normalità per l’azzurro, che di recente aveva rivelato di aver lavorato, in questi mesi, soprattutto in palestra. Senza rinunciare a momenti di svago con la famiglia e con gli amici, tra una sciata e una sessione in pista sui go kart.

Sinner poteva allenarsi già oggi, ma non lo ha fatto perché negli ultimi giorni è stato a Merano. Motivo? L’azzurro è stato invitato al “Galà dello Sport”, evento che premia lo sportivo e la sportiva dell’anno dell’Alto Adige, e ha portato a casa il premio per la quarta volta consecutiva.