Sinner perde, in Spagna attaccano: “È in crisi, ha toccato il fondo”

(Adnkronos) – La sconfitta di Jannik Sinner fa il giro del mondo. Il tennista azzurro è stato battuto dal ceco Jakub Mensik, numero 16 del mondo, nei quarti di finale dell’Atp 500 di Doha, collezionando la seconda eliminazione consecutiva dopo quella in semifinale degli Australian Open per mano di Novak Djokovic. Inevitabili le critiche, che arrivano anche dalla Spagna, dove invece si godono Carlos Alcaraz, vincente contro Khachanov e in semifinale nel torneo qatariota. 

I media spagnoli hanno iniziato a parlare di vera e propria “crisi” per l’azzurro, scrivendo “Alcaraz continua a dominare, Sinner invece non è al meglio”. Pesante il giudizio di Marca: “Ormai è ufficiale: Jannik Sinner ha toccato il fondo, è in crisi”, per poi parlare di vero e proprio “fallimento” in Qatar.  

L’analisi si concentra sulla difficoltà del numero due del mondo a performare quando le partite si allungano, proprio come era stato nella semifinale contro Djokovic, terminata al quinto set dopo oltre quattro ore di battaglia: “La sensazione è che Sinner fatichi a vincere le partite difficili e lunghe: le due ore e 11 minuti di gioco, con l’alta umidità, hanno avuto il loro peso su di lui”. 

 

