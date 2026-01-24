sabato, 24 Gennaio , 26

Sinner sulle montagne russe: rimonta Spizzirri, batte i crampi e vola agli ottavi degli Australian Open

(Adnkronos) - Jannik Sinner vince ancora agli Australian...

Sinner, problemi contro Spizzirri: crampi agli Australian Open

(Adnkronos) - Problema crampi per Jannik Sinner agli...

Musetti, furia con arbitro e warning agli Australian Open: cos’è successo con Machac

(Adnkronos) - Furia Musetti agli Australian Open 2026....

Australian Open, oggi Sinner-Spizzirri – Diretta

(Adnkronos) - Torna in campo Jannik Sinner. Nella...
sinner-prende-il-warning,-spizzirri-lo-difende:-fair-play-agli-australian-open
Sinner prende il warning, Spizzirri lo difende: fair play agli Australian Open

Sinner prende il warning, Spizzirri lo difende: fair play agli Australian Open

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner prende il warning, Spizzirri lo difende: fair play agli Australian Open
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Fair play alla Rod Laver Arena. Durante il match tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri di oggi, sabato 24 gennaio, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026, i due tennisti si sono resi protagonisti di un momento di sportività, dopo un ‘pasticcio’ dell’arbitro. Durante il terzo game del secondo set, sul punteggio di 1-1, il giudice di sedia ha comminato a Sinner un warning per ‘time violation’, ovvero violazione del tempo limite per servire. 

Sinner si è subito avvicinato all’arbitro per protestare, indicando l’avversario, che secondo l’azzurro non era pronto a ricevere, per discolparsi. A confermare la tesi di Jannik è arrivato proprio Spizzirri, che è corso a sua volta al giudice di sedia e ha detto che, effettivamente, non era pronto per la risposta. L’arbitro a questo punto è tornato sui suoi passi e ha revocato l’ammonizione a Sinner, che ha applaudito l’avversario per il gesto. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.