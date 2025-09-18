giovedì, 18 Settembre , 25

Atterraggio d’emergenza per elicottero di Trump nel Regno Unito

(Adnkronos) -  Atterraggio di emergenza in un aeroporto...

Manchester City-Napoli 2-0, Haaland e Doku stendono Conte in Champions League

(Adnkronos) - Il Napoli cade in Champions League....

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 18 settembre

(Adnkronos) - Estratta la combinazione vincente del concorso...

Terremoto magnitudo 7.8 in Kamchatka, allerta tsunami

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 7,8 oggi...
sinner-presenta-la-sua-fondazione-e-incontra…-bocelli
Sinner presenta la sua Fondazione e incontra… Bocelli

Sinner presenta la sua Fondazione e incontra… Bocelli

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner presenta la sua Fondazione e incontra... Bocelli
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Jannik Sinner e Andrea Bocelli di nuovo insieme. Oggi, giovedì 18 settembre, il tennista azzurro, reduce dalla sconfitta con Alcaraz nella finale degli Us Open e sceso al secondo posto della classifica Atp, ha invitato il tenore alla cerimonia di presentazione della sua Fondazione. I due si sono incontrati quindi a Milano dopo aver collaborato nella canzone di Bocelli ‘Polvere e Gloria’. 

Sinner e Bocelli si sono intrattenuti per qualche minuto a parlare tra abbracci e sorrisi, con l’incontro che è stato condiviso dal tenore sul proprio profilo Instagram. “Congratulazioni”, ha scritto Bocelli taggando Sinner e la sua Fondazione. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.