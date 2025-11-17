lunedì, 17 Novembre , 25

La storia di Giulia Cecchettin diventa un film, alla regia Paola Randi

(Adnkronos) - La storia di Giulia Cecchettin diventa...

Forum risk management, il presidente Giannotti: “10-15% di partecipanti in più”

(Adnkronos) - Il successo del 20º Forum risk...

Rifiuti: studio, sistema non copre costi fine vita pannelli fotovoltaici non incentivati

(Adnkronos) - "Il sistema di finanziamento della gestione...

Ascolti tv, trionfa sport Rai con Sinner e Nazionale calcio

(Adnkronos) - Lo sport firmato Rai conquista il...
sinner,-quando-puo-sorpassare-alcaraz-e-tornare-numero-uno-del-ranking
Sinner, quando può sorpassare Alcaraz e tornare numero uno del ranking

Sinner, quando può sorpassare Alcaraz e tornare numero uno del ranking

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner, quando può sorpassare Alcaraz e tornare numero uno del ranking
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Jannik Sinner, nel 2026, punta a riprendersi il primo posto nel ranking Atp, ma quando può tornare numero uno? Il tennista azzurro ha battuto Carlos Alcaraz nell’ultimo atto delle Finals, confermandosi campione a Torino e, soprattutto, difendendo i 1500 punti in palio. Un bottino fondamentale per rimanere attaccato al treno che porta alla vetta della classifica generale, nonostante il 2025 appena concluso abbia incoronato lo spagnolo come numero uno. 

Per quest’anno infatti, l’azzurro deve accontentarsi del secondo posto, visto che Alcaraz è certo di chiudere il 2025 al primo posto del ranking Atp grazie alla finale conquistata alle Finals. Carlos ha al momento 12.050 punti, contro gli 11.500 di Sinner. Il distacco è quindi di 550 punti, ma le cose potrebbero cambiare nel 2026. 

 

Il sorpasso di Sinner su Alcaraz si potrebbe ipotizzare nelle primavera nel 2026. L’anno si aprirà infatti con gli Australian Open, primo Slam dell’anno a cui l’azzurro arriva da bicampione in carica e dovrà quindi difendere i 2000 punti in palio. Lo spagnolo invece potrebbe guadagnare qualcosa, visto che nel 2025 si è fermato ai quarti di finale, eliminato da Novak Djokovic, uscendon con ‘soli’ 400 punti in tasca. 

La ‘terra di conquista’ per Sinner arriverà, in ogni caso, in primavera, tra febbraio e fine aprile. Un periodo che, nell’anno appena trascorso, è stato segnato dalla sospensione per tre mesi per il caso Clostebol. L’azzurro è stato quindi a saltare ben quattro Masters 1000: Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, rientrando poi agli Internazionali di Roma. 

Mentre Sinner non avrà nulla da difendere e potrà fare incetta di punti, Alcaraz dovrà confermare, almeno, la semifinale di Indian Wells e la vittoria di Montecarlo. A Miami invece Carlos era stato eliminato al primo turno e aveva saltato Madrid per infortunio. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.