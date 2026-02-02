lunedì, 2 Febbraio , 26

sinner,-quando-torna-in-campo?-il-calendario-di-jannik-dopo-australian-open
Redazione-web
Di Redazione-web

Quando torna in campo Jannik Sinner? Il tennista azzurro è reduce dalla cocente delusione degli Australian Open 2026, dove da bicampione in carica è stato eliminato in semifinale da Novak Djokovic, vedendo poi alzare il trofeo al rivale Carlos Alcaraz e scivolando sempre più al secondo posto del ranking Atp. La rincorsa di Sinner però è appena cominciata, con l’azzurro che intende riscattarsi al più presto. Ma quando gioca Jannik?
 

Il ritorno in campo di Sinner è atteso per la metà di febbraio, dopo un breve periodo di riposo. L’azzurro parteciperà infatti all’Atp 500 di Doha, in Qatar, nel torneo in programma dal 16 al 21 febbraio, dove è iscritto, tra gli altri, anche Carlos Alcaraz. 

Lo scorso anno Sinner non ha potuto partecipare al torneo di Doha, così come ai tornei dei successivi tre mesi, a causa della sospensione per il caso Clostebol. L’appuntamento qatariota è quindi un’occasione per conquistare punti preziosi in chiave ranking e accorciare sul primo posto di Alcaraz, ora a 3650 lunghezze di distanza. 

 

