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Sinner, quanto guadagna se vince Internazionali e come cambia ranking

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Jannik Sinner torna in finale negli Internazionali d’Italia 2026 e ha l’occasione di allungare su Carlos Alcaraz nel ranking Atp. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista azzurro sfida Casper Ruud nell’ultimo atto del Masters 1000 di Roma, dove lo scorso anno era stato battuto proprio dallo spagnolo al rientro dai tre mesi di sospensione per il caso Clostebol.  

L’assenza di Alcaraz, ko per l’infortunio rimediato a Barcellona e che lo costringerà a rimanere ai box anche al Roland Garros, offre una chance, in chiave ranking, a Sinner. Come cambia la classifica generale se l’azzurro vince gli Internazionali?
 

 

Jannik Sinner, grazie alla finale raggiunta a Roma, è sicuro di rimanere numero 1 del mondo anche oltre Wimbledon, dove arriverà da campione in carica. Grazie alla vittoria su Medvedev, Sinner ha raggiunto quota 14.350 punti, mentre Alcaraz, che ne aveva 1000 da difendere, è fermo a 11.960. 

Una distanza di 2390 punti, che potrebbe aumentare in caso di vittoria di Sinner. L’azzurro guadagnerebbe 350 punti in più rispetto ai 650 che deve difendere, volando quindi a quota 14.700 e facendo scivolare Alcaraz a -2700. 

 

La vittoria degli Internazionali potrebbe inoltre regalare a Sinner una buona fetta del montepremi in palio. Grazie alla finale raggiunta l’azzurro ha guadagnato già 535.585 euro, un bottino che potrebbe salire considerevolmente. Con un successo a Roma Jannik intascherebbe infatti 1.007.165 euro. 

 

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