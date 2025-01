Sinner resterà numero 1? I punti che Jannik dovrà difendere nel 2025

(Adnkronos) –

Jannik Sinner si tuffa nel 2025. Dopo i primi 2 match di esibizione, il numero uno al mondo parteciperà agli Australian Open per difendere il titolo conquistato nel 2024. Ma quanti punti dovrà difendere il fuoriclasse azzurro per restare in cima al ranking? Spazio alle calcolatrici…

Intanto, focus sui punti conquistati da Sinner nel 2024 nei vari tornei in giro per il mondo. Dallo Slam australiano, vinto in maniera eccezionale, alle Atp Finals.

Australian Open (in programma dal 12 al 26 gennaio). Punti da difendere: 2.000 (vittoria 2024)

Atp 500 Rotterdam (in programma dall’1 al 9 febbraio). Punti da difendere: 500 (vittoria 2024)

Atp 500 Doha (in programma dal 17 al 22 febbraio). Punti da difendere: 0 (prima partecipazione)

Masters 1000 Indian Wells (in programma dal 2 al 16 marzo). Punti da difendere: 0

Masters 1000 Miami (in programma dal 19 al 30 marzo). Punti da difendere: 1.000 (vittoria 2024)

Masters 1000 Monte Carlo (in programma dal 6 al 13 aprile). Punti da difendere: 400 (semifinale 2024)

Atp 500 Monaco di Baviera (in programma dal 12 al 20 aprile). Punti da difendere: 0

Masters 1000 Madrid (in programma dal 23 aprile al 4 maggio). Punti da difendere: 200 (quarti 2024)

Masters 1000 Roma (in programma dal 7 al 18 maggio). Punti da difendere: 0

Roland Garros (in programma dal 25 maggio all’8 giugno). Punti da difendere: 800

Atp 500 Halle (in programma dal 16 al 22 giugno). Punti da difendere: 500 (vittoria 2024)

Wimbledon (in programma dal 30 giugno al 13 luglio). Punti da difendere: 400 (quarti 2024)

Masters 1000 Toronto (in programma dal 28 luglio all’8 agosto). Punti da difendere: 200 (quarti 2024)

Masters 1000 Cincinnati (in programma dal 9 al 17 agosto). Punti da difendere: 1.000 (vittoria 2024)

Us Open (in programma dal 25 agosto al 7 settembre). Punti da difendere: 2.000 (vittoria 2024)

Atp 500 Pechino (in programma dal 24 al 30 settembre). Punti da difendere: 330 (finale 2024)

Masters 1000 Shanghai (in programma dall’1 al 12 ottobre). Punti da difendere: 1.000 (vittoria 2024)

Masters 1000 Parigi-Bercy (in programma dal 27 ottobre al 2 novembre). Punti da difendere: 0

Atp Finals (in programma dal 9 al 16 novembre). Punti da difendere: 1.500 (vittoria 2024)

Dunque, Jannik Sinner sarà di sicuro numero 1 del mondo anche in caso di flop agli Australian Open. Ma come cambierà il suo punteggio in base al risultato raggiunto? Dovesse rivincere il torneo, Sinner resterà a quota 11.830, mentre dovesse perdere in finale scenderà a 11.130 punti (-700). In caso di eliminazione in semifinale, Jannik scenderà invece a 10.630 punti (-1.200), che potrebbero diventare 10.230 in caso di eliminazione ai quarti (-1.600). In caso di ko agli ottavi, il numero uno scenderebbe invece a quota 10.030 (-1.800). E dovesse uscire nei primi tre turni, ecco invece il prospetto:

Terzo turno: 9.930 punti (-1.900);

Secondo turno: 9.880 punti (-1.950);

Primo turno: 9.840 punti (-1.990).