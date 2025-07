Sinner richiama Ferrara, Kyrgios attacca: “Non è uno scherzo”

(Adnkronos) –

Nick Kyrgios non perde l’occasione di attaccare Jannik Sinner. Oggi, mercoledì 23 luglio, il tennista azzurro ha annunciato il ritorno nel suo team dell’ex fisioterapista Umberto Ferrara, allontanato dopo il caso Clostebol, e che sostituirà quindi Marco Panichi. Una decisione che ha spiazzato molti, esponendo il numero uno del mondo ad aspre critiche. In prima linea, come sempre, c’è Nick Kyrgios.

Il tennista australiano ha intrapreso ormai da tempo una vera e propria crociata contro Sinner, tanto da commentare con un asterisco il suo trionfo a Wimbledon. Anche in questo caso il tweet al veleno di Kyrgios è arrivato: “Purtroppo non si tratta di TennisCentel”, ha scritto condividendo la notizia del ritorno di Ferrara e facendo riferimento al noto account di parodie legato al mondo del tennis. Il senso, insomma, è un più classico “non è uno scherzo”.

L’annuncio del ritorno di Ferrara nello staff di Sinner, insomma, non è passato inosservato, soprattutto se si considera che Ferrara – con l’allora fisioterapista Giacomo Naldi – era stato allontanato da Jannik lo scorso anno per il caso Clostebol, la vicenda che ha portato alla sospensione dell’azzurro per 3 mesi.

Secondo la ricostruzione della vicenda, Ferrara acquistò in una farmacia di Bologna il Trofodermin – crema che conteneva il Clostebol – che a Indian Wells venne utilizzata da Naldi: il fisioterapista poi trattò Sinner senza utilizzare guanti e la contaminazione portò a due controlli antidoping positivi per l’azzurro.