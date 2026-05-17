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Sinner-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv
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Sinner-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner a caccia del titolo agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista azzurro sfida il norvegese Casper Ruud – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nella finale del Masters 1000 di Roma. Sinner è riuscito a raggiungere l’ultimo atto del torneo di casa, proprio come un anno fa, quando fu battuto da Carlos Alcaraz nella finale del Foro Italico.  

Prima di battere Medvedev in semifinale, Sinner, dopo il bye del primo turno, ha eliminato Ofner all’esordio, Popyrin nel terzo e Pellegrino nel derby italiano degli ottavi, per poi ripetersi con Rublev nei quarti. Ruud invece ha superato Svajda, Lehecka, Musetti, Khachanov e Darderi. 

 

La finale tra Sinner e Ruud è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 17. I due tennisti si sono sfidati in quattro precedenti, tutti vinti dall’azzurro. L’ultimo incrocio risale proprio ai quarti degli Internazionali dello scorso anno, quando Sinner vinse nettamente in due set. 

 

Sinner-Ruud sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8. 

 

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