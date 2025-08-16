sabato, 16 Agosto , 25

Ucraina, Trump: “D’accordo con Putin, serve accordo di pace e non tregua”

(Adnkronos) - Nell'incontro con il presidente russo Vladimir...

Mantova, 24enne disperso dopo tuffo in bacino idrico: ricerche in corso

(Adnkronos) - Un giovane di 24 anni, di...

Torino, incendio in un appartamento: un morto

(Adnkronos) - Una persona è morta in un...

Piogge monsoniche in Pakistan, almeno 320 morti in 48 ore: 600 da inizio stagione

(Adnkronos) - Almeno 320 persone nelle ultime 48...
sinner-salta-il-doppio-misto-us-open?-navarro-‘molla’-jannik
Sinner salta il doppio misto US Open? Navarro ‘molla’ Jannik

Sinner salta il doppio misto US Open? Navarro ‘molla’ Jannik

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner salta il doppio misto US Open? Navarro 'molla' Jannik
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Jannik Sinner ‘mollato’ da Emma Navarro nel torneo esibizione di doppio misto agli US Open 2025. L’azzurro, numero 1 del mondo, avrebbe dovuto far coppia con la tennista statunitense nella competizione in programma il 19 e il 20 agosto. Gli organizzatori del torneo di New York, però, hanno annunciato il forfait di Navarro, oltre a quelli di Paula Badosa e Tommy Paul, che avrebbero dovuto partecipare con Jack Draper e Jessica Pegula. 

Non è chiaro il motivo del forfait di Navarro, che potrebbe scendere in campo la prossima settimana nel torneo Wta di Monterrey. Sinner al momento è concentrato sulla semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, in programma oggi contro il francese Terence Atmane. Lunedì 18 agosto l’azzurro potrebbe giocare la finale in Ohio, a sole 24 ore dall’inizio dello ‘show’ del doppio misto. Se vuole partecipare all’evento degli US Open, Sinner deve trovare una nuova partner entro le 14 di domenica 17 agosto. Intanto, le defezioni aprono le porte del torneo di doppio misto alla coppia azzurra formata da Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.