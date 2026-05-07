giovedì, 7 Maggio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSinner, sarà Ofner l'avversario agli Internazionali: "Posso batterlo"﻿
sinner,-sara-ofner-l’avversario-agli-internazionali:-“posso-batterlo”﻿
Sinner, sarà Ofner l’avversario agli Internazionali: “Posso batterlo”﻿
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sinner, sarà Ofner l’avversario agli Internazionali: “Posso batterlo”﻿

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) –
Sebastian Ofner sarà l’avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista austriaco, numero 82 del mondo, ha battuto l’americano Alex Michelsen imponendosi in due set con il punteggio di 6-3, 6-3 nel primo turno del Masters 1000 di Roma, regalandosi la sfida al numero 1 nel secondo. Ma chi è Ofner?
 

 

Al termine della partita, Ofner ha parlato proprio della sfida a Sinner: “Sarà una partita molto difficile, ha perso solo due match quest’anno. Proverò a giocare il mio tennis, dare il meglio e vediamo cosa accadrà. Se ne avrò le occasioni proverò qualcosa di diverso, altrimenti cercherò di giocare comunque il mio tennis”. 

“Devo pensare di poterlo battere, altrimenti non potrei giocare”, ha detto Ofner nella zona mista del Centrale, “una delle chiavi può essere il mio servizio. Rimanere nella partita e cercare di sfruttare le occasioni che avrò”. 

Sebastian Ofner è un tennista austriaco di 29 anni, ne compirà 30 il prossimo 12 maggio, che si trova nell’82esima posizione della classifica generale. Nato a Baden, in Austria, Ofner ha iniziato a giocare da giovanissimo, dimostrando subito talento e un tennis piuttosto aggressivo che gli ha permesso di bruciare le tappe. 

È entrato nel circuito Atp nel 2015 e nel 2017 ha conquistato i suoi primi titoli a livello Challenger, arrivando fino al terzo turno di Wimbledon e mostrando una crescita costante. Nel 2024 ha raggiunto così il suo best ranking, sfiorando la top 30 e piazzandosi al numero 37 del mondo. 

 

Previous article
Dazi, ultimatum di Trump all’Ue: “Rispetti accordo entro 4 luglio o tariffe aumentano”
Next article
Fastweb diffida Iliad per lo spot con Megan Gale: “Sfrutta il marchio Vodafone”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran-Usa, alta tensione nello Stretto di Hormuz. Teheran: “Violata la tregua”

(Adnkronos) - "Gli Stati Uniti hanno violato la tregua, risponderemo". L'Iran annuncia scontri nello Stretto di Hormuz e denuncia la violazione del cessate il...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Dazi, ultimatum di Trump all’Ue: “Rispetti accordo entro 4 luglio o tariffe aumentano”

(Adnkronos) - Ultimatum di Donald Trump all'Unione europea sui dazi: se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato nel 2025 con gli Stati Uniti entro il...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 7 maggio. Due ‘5’ vincono 97mila euro

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso Superenalotto - Superstar numero 73 di oggi, giovedì 7 maggio 2026. Due punti '5' si aggiudicano...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Massimo Giannini, bufera per la frase a diMartedì: “Non ho insultato i disabili”

(Adnkronos) - Bufera per le parole di Massimo Giannini a DiMartedì. Nel programma di La7, il giornalista si è espresso sulla tenuta del governo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.