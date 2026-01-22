giovedì, 22 Gennaio , 26

Sinner, scaramanzia all’Australian Open: “Spaghetti alla Berrettini? Nessun rito, ma erano molto buoni”

Sinner, scaramanzia all’Australian Open: “Spaghetti alla Berrettini? Nessun rito, ma erano molto buoni”

Redazione-web
Redazione-web

(Adnkronos) –
Jannik Sinner punta al terzo trionfo consecutivo all’Australian Open. E per farlo, usa anche un po’ di scaramanzia. Come raccontato da Eurosport, prima del match contro Duckworth Jannik è tornato a mangiare nello stesso ristorante alla vigilia della partita e ha mangiato di nuovo ‘spaghetti alla Berrettini’: “Scaramantico? Dipende, siamo andati tanto in quel ristorante prima del torneo. Mi piace anche cambiare. Certe cose ci tengo a farle allo stesso modo, soprattutto al circolo, perché ho la mia routine. Fuori mi piace cambiare, ma la pasta era molto buona” ha spiegato il numero 2 del ranking Atp con un sorriso.  

Jannik ha poi parlato del match di sabato, quando affronterà Spizzirri nel terzo turno dello Slam: “Farà caldo? Ogni corpo è diverso, dipende. c’è da prepararsi e andiamo giorno dopo giorno. Perché il torneo può essere finito anche oggi se non giochiamo bene”. In chiusura, una battuta sull’outfit di Naomi Osaka, che nel primo turno del torneo ha fatto il suo ingresso in campo vestita da medusa: “La moda è una cosa personale, ognuno ha i suoi gusti. Penso al calcio, all’Nba”.  

