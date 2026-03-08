domenica, 8 Marzo , 26

Sinner-Shapovalov: orario, precedenti e dove vederla in tv
Sinner-Shapovalov: orario, precedenti e dove vederla in tv

Redazione-web
By Redazione-web

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells. Il tennista azzurro sfida Denis Shapovalov – in diretta tv e streaming – oggi domenica 8 marzo nel terzo turno del Masters 1000 americano. Sinner è reduce dalla vittoria dell’esordio contro il ceco Dalibor Svrcina, battuto in due set con il netto punteggio di 6-1, 6-1, mentre il canadese, numero 39 del mondo, ha superato Stefanos Tsitsipas e Tomas Martin Etcheverry nei primi turni del torneo. 

 

La sfida tra Sinner e Shapovalov è in programma oggi come terzo incontro sul campo principale. Il programma si apre alle 19 ora italiana con il match femminile Sabalenka-Cristian, quindi il derby tra gli statunitensi Shelton e Tien. Sinner dovrebbe scendere in campo dopo le 23 italiane. Quello di Indian Wells sarà il terzo incrocio tra i due, fermi sul parziale di 1-1.  

Il canadese si è infatti aggiudicato la prima sfida con Sinner, risalente al primo turno degli Australian Open 2021, mentre Jannik ha conquistato la vittoria agli ultimi US Open, eliminando Shapovalov al terzo turno in quattro set. 

 

Sinner-Shapovalov, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

 

