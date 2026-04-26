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Sinner, siparietto a Madrid: “App di incontri? Non ne ho bisogno”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sinner, siparietto a Madrid: “App di incontri? Non ne ho bisogno”

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner batte Elmer Moller a Madrid, nel terzo turno del Masters 1000 spagnolo, e il siparetto a fine match è tutto da ridere. Il giornalista, nella classica intervista di fine partita, si rivolge così a Jannik: “Sul campo hai parlato in spagnolo. Quanto è buono il tuo spagnolo e come lo impari?”. Il numero uno risponde: “No, non è buono. Non è ancora buono. Il mio obiettivo è parlare in spagnolo tra un anno. Ci provo a imparare. Ho anche un fisioterapista argentino, che sicuramente aiuta. Poi vedremo. Capisco un po’ ma non riesco ancora a parlare. Che app mi aiutano? Duolingo. Babbel…”.
 

 

L’intervistatore fraintende, sorride e replica: “No, Bumble è un’app di incontri”. L’azzurro, perplesso, risponde con un sorriso: “No. Ho detto Babble, Babble! Non è un’app di incontri. Non ho bisogno di un’app di incontri”.
 

Sinner ha superato senza problemi il terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 del mondo e del tabellone si è imposto facilmente in due set sul 22enne qualificato danese Elmer Moller, numero 169 Atp, in due set con il punteggio di 6-2, 6-3, e sfiderà ora agli ottavi il vincente del match tra Cameron Norrie e Thiago Tirante: “Oggi è stata una partita diversa – ha spiegato l’azzurro -. Un po’ meglio le condizioni di gioco, l’avversario era diverso e ho servito bene nei momenti importanti, cercando di essere solido. Questa era la chiave. Ho cercato di restare compatto e vediamo nel prossimo turno”. 

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