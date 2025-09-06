Sinner soffre ma batte anche Auger-Aliassime e vola in finale agli Us Open – Il match

sabato, 6 Settembre , 25

Jannik Sinner batte anche Auger-Aliassime in semifinale agli Us Open e centra la finale dello Slam americano. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 6 settembre ha avuto la meglio sul canadese per 6-1, 3-6, 6-3, 6-4. Domani, domenica 7 settembre, affronterà Carlos Alcaraz nell’ultimo atto del torneo, per difendere il titolo e il primato del ranking Atp. “Gli Slam sono i tornei più belli e trovarmi nell’ultima finale dell’anno, con un pubblico incredibile, è fantastico” ha detto Jannik nella classica intervista post match. 

L’azzurro è poi tornato sull’infortunio del secondo set: “Il time out? Niente di terribile, niente di serio. Non ci sono scuse”. Tutto pronto, dunque, per la finale con Carlos Alcaraz: “Sarà una giornata speciale, vediamo cosa succederà. La rivalità con Carlos è cominciata proprio qua, nel 2022 abbiamo giocato una partita incredibile. Ora siamo diversi, ci conosciamo bene”. 

Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo, in semifinale ha piegato in 3 set il serbo Novak Djokovic, numero 7. La finale si gioca domenica alle 14 ora locale di New York, le 20 in Italia. 

