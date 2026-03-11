mercoledì, 11 Marzo , 26

Sinner-Tien ai quarti di Indian Wells: orario, precedenti e dove vedere il match
Sinner-Tien ai quarti di Indian Wells: orario, precedenti e dove vedere il match

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells. Domani, giovedì 12 marzo, il fuoriclasse azzurro affronta l’americano Learner Tien nei quarti di finale del Masters 1000 americano. Il numero 2 del ranking Atp arriva dal successo agli ottavi contro Joao Fonseca, mentre Tien ha eliminato nell’ultimo turno Davidovich Fokina. Ecco orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming.  

Il match tra Sinner e Tien sarà il secondo confronto tra i due tennisti. L’unico precedente risale al 1° ottobre 2025, quando Jannik vinse in due set, 6-2 6-2, nella finale del China Open di Pechino. 

Sinner-Tien, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells, sarà visibile in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max. Match disponibile anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. 

