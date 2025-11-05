mercoledì, 5 Novembre , 25

Sinner torna in versione papero su ‘Topolino’, l’omaggio per le Atp Finals a Torino

(Adnkronos) – Su ‘Topolino’ torna Quacknik Spinner, alter ego in versione papero di Jannik Sinner. Nel numero 3650 in edicola da oggi, mercoledì 5 novembre, il settimanale a fumetti si prepara a celebrare l’adrenalina delle ATP Finals con una nuova e appassionante avventura a tema sportivo, ‘Paperinik e le distrazioni finalistiche’, scritta da Roberto Gagnor e disegnata da Alessandro Perina, autore anche della copertina dedicata al campione di tennis. 

In questa nuova avventura ritroviamo il giovane asso del tennis insieme a un aiutante del tutto eccezionale: Paperinik! I due formano un’inedita coppia sul campo delle Finali P.d.P., prestigioso torneo riservato ai migliori tennisti del Calisota sponsorizzato da Zio Paperone in persona. Tra invenzioni ingegnose, trovate pubblicitarie e Bassotti in agguato, la competizione si trasforma in una gara di astuzia e sportività… tutta da seguire fino all’ultimo set. 

 

In occasione delle Atp Finals, Panini Comics presenta anche ‘Il tennis raccontato da Topolino’, un nuovo Topolibro da collezione – disponibile sempre da oggi mercoledì 5 novembre, solo con Topolino 3650, in edicola, fumetteria e su Panini.it – che raccoglie alcune tra le più belle avventure dedicate allo sport della racchetta e ai suoi protagonisti. Tra “dritti e rovesci”, la Banda Disney scende in campo per raccontare vicissitudini legate al mondo del tennis tra divertenti gag, improbabili onomatopee e simpatiche curiosità.  

All’interno del volume – arricchito dalla prefazione firmata dalla giornalista sportiva Eleonora Cottarelli – si alternano storie ricche di “battute” come ‘Zio Paperone e il coach inconsueto’, avventura di esordio di Quacknik Spinner sulle pagine di ‘Topolino’ firmata da Roberto Gagnor e Alessandro Perina, la divertentissima ‘Paperoga e il “servizio” imprevedibile’ di Enrico Faccini, ‘Topolino e la racchetta di sua maestà’ di Sisto Nigro e Valerio Held, e altre storie dedicate a questo elegante e raffinato sport.  

