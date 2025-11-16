domenica, 16 Novembre , 25

Sinner campione alle Atp Finals, quanto guadagna e come cambia il ranking

(Adnkronos) - Jannik Sinner non sbaglia e vince...

“Tifo Sinner”, la ‘redenzione’ di Bruno Vespa

(Adnkronos) - "E' più forte di me. Sto...

Sinner-Alcaraz, massaggio e fasciatura per Carlos. Cos’è successo alle Atp Finals

(Adnkronos) - Problema fisico per Carlos Alcaraz durante...

Italia-Norvegia, oggi qualificazioni Mondiali 2026 – La diretta

(Adnkronos) - L'Italia affronta la Norvegia oggi domenica...
sinner-trionfa-e-laila…-lo-abbraccia:-la-festa-di-jannik-dopo-la-vittoria-delle-atp-finals
Sinner trionfa e Laila… lo abbraccia: la festa di Jannik dopo la vittoria delle Atp Finals

Sinner trionfa e Laila… lo abbraccia: la festa di Jannik dopo la vittoria delle Atp Finals

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner trionfa e Laila... lo abbraccia: la festa di Jannik dopo la vittoria delle Atp Finals
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Jannik Sinner domina a Torino e vince le Atp Finals per il secondo anno consecutivo. Il fuoriclasse azzurro ha conquistato il Torneo dei maestri come fatto l’anno scorso, al termine di una battaglia di due ore e 15 minuti contro Carlos Alcaraz. Jannik ha chiuso 7-6 7-5, mettendo in cassaforte la sfida al primo match point. Poi, la festa. L’azzurro si è gettato a terra dopo aver agguantato il trionfo, come visto in occasione della prima vittoria agli Australian Open del 2024. Jannik ha festeggiato quindi con il suo angolo e ha abbracciato la fidanzata Laila Hasanovic, che lo ha supportato per tutta la settimana piemontese. In seguito, gli abbracci sentitissimi con coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Per una festa tutta in famiglia.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.