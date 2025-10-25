sinner-vince-su-de-minaur-in-due-set-e-vola-in-finale-a-vienna

ROMA – Appena due set. Tanti sono bastati a Jannik Sinner per battere l’australiano Alex De Minaur con un punteggio 6-3 e 6-4. Sinner si aggiudica così la finale del torneo Atp 500 austriaco (dove era arrivato anche nel 2023: sfiderà Zverev o Musetti. Quella di oggi, per Sinner, è stata la dodicesima vittoria su De Minaur. Non ha mai perso un incontro con lui negli ultimi sei anni.

Agli Atp 500 di Vienna, finora, Sinner ha registrato solo successi: è arrivato alla semifinale senza perdere nemmeno un set: l’esordio è stato un match vinto in due set (6-0 6-2) contro Altmaier, poi ci sono stati gli ottavi contro Flavio Cobolli (superato 6-2 7-6(4)). Poi i quarti di finale, dove ieri Sinner ha battuto Bublik con un doppio 6-4.

SINNER: “CONTENTO PER GESTIONE MATCH, DOMANI SARÀ FINALE DIFFICILE”

“Sono soddisfatto per come ho gestito l’incontro e per aver conquistato la finale. Sono entrato in campo per giocare e servire bene: il primo set è stato molto fisico, lui poi ha recuperato e sono contento di aver vinto in due set”. Così Jannik Sinner al termine della semifinale di Vienna vinta contro Alex De Minaur.Ora l’attesa è per la finale di domani, in cui affronterà il vincente dell’altra semi tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev. “Sarà un match molto difficile, speriamo in una bella finale. Questa settimana ho speso energie anche per le aspettative su di me, cerco di giocare al meglio che posso: sono arrivato qui a Vienna un po’ in ritardo ma ho cercato di gestire al meglio ogni giorno”, ha concluso il numero 2 al mondo.

