sinner:-vittoria-a-melbourne?-contento,-ma-resto-un-ragazzo-semplice

“È solo un torneo, ce ne sono tanti altri”

Roma, 31 gen. (askanews) – “La prendo abbastanza tranquillamente”: non è cambiato nulla per Jannik Sinner perché la vittoria agli Australian Open, primo italiano della storia sul cemento di Melbourne, “è solo un torneo”.”Sono contento di quello che abbiamo fatto e di condividere tante emozioni con tutti voi”, ha detto il 22enne altoatesino numero 4 del mondo a Roma, in conferenza stampa nella sede della Fitp, “però da un altro punto di vista non c’è solo un torneo, ci sono tante possibilità durante l’anno, abbiamo tante possibilità di far bene ma anche di far male”.”Dobbiamo essere pronti, contenti di essere in questa situazione, è un traguardo importante per me e il mio team. Però vediamo, si sente il calore, l’importanza per la gente che mi piace, ma come ragazzo sono come due settimane fa: un ragazzo semplice”.