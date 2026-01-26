lunedì, 26 Gennaio , 26

Maignan, furia per rigore assegnato alla Roma: “Bartesaghi deve tagliarsi il braccio?”

(Adnkronos) - Mike Maignan non ci sta. Il...

Kyrgios: “Voglio solo fare soldi, ho già battuto i più grandi di sempre”

(Adnkronos) - Nick Kyrgios trova sempre il modo...

Ferrero, nuova vita dopo Alcaraz: allenerà il golfista Ayora

(Adnkronos) - Juan Carlos Ferrero torna in pista....

Australian Open, oggi Musetti-Fritz – Diretta

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti torna protagonista agli Australian...
sinner-vuole-vedere-musetti,-ma-‘litiga’-con-la-tv-agli-australian-open
Sinner vuole vedere Musetti, ma ‘litiga’ con la tv agli Australian Open

Sinner vuole vedere Musetti, ma ‘litiga’ con la tv agli Australian Open

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner vuole vedere Musetti, ma 'litiga' con la tv agli Australian Open
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Jannik Sinner ‘litiga’ con la tv agli Australian Open 2026. Oggi, domenica 26 gennaio, il tennista azzurro scenderà in campo nel derby degli ottavi di finale contro Luciano Darderi, ma appena arrivato alla Rod Laver Arena il primo pensiero del numero due è per Lorenzo Musetti, impegnato nella sfida contro l’americano Taylor Fritz. 

Sinner infatti, durante i suoi esercizi in palestra, ha provato a mettere in televisione il match del toscano, ma senza successo. Jannik tenta di inserire manualmente il canale per seguire la partita del connazionale, scegliendo tra i tanti campi collegati, ma finisce per spengere la televisione. Immediata la richiesta ‘d’aiuto’ ad Alejandro Resnicoff, il fisioterapista, che accorre e aiuta Sinner a mettere la diretta di Musetti. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.