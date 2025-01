(Adnkronos) –

Jannik Sinner trionfa negli Australian Open 2025 oggi 26 gennaio. In finale, contro il tedesco Alex Zverev, il numero 1 del mondo si impone per 6-3, 7-6 (7-4), 6-3. Il match game per game:

Sinner conquista il terzo titolo in un major dopo aver vinto gli Australian Open e gli US Open nel 2024. Zverev non ha mai vinto in carriera un torneo dello Slam: un’altra sconfitta in finale dopo aver perso in passato all’ultimo atto degli US Open e del Roland Garros.