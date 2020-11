“Se Di Marzio ti dice che il Napoli è da scudetto, tu cosa gli dici? Lo mando a fan…”, gli risponde, tra il serio e il faceto mister Gattuso. “Dai ragazzi, dobbiamo fare i seri…”, prosegue il tecnico. A quel punto interviene Gianluca Di Marzio, visibilmente rosso in viso e imbarazzato, che prova a interrompere l’anchorman Bonan, che sembra invece un fiume in piena: “Io non c’entro Rino,bnon ho detto niente, non ho detto niente”, ripete Di Marzio come a scusarsi…”. Poi il giornalista si rivolge ancora al conduttore, scherzando: “perché mi hai coinvolto?”, sembra dirgli.

E’ proprio il caso di aggiungere che è meglio non far infuriare Gattuso… bravo Bonan a utilizzare (con grande sadismo aggiungiamo) il povero Di Marzio come capro espiatorio. Si scherza ovviamente. Gattuso, avrete visto o letto, non era propriamente di buon umore nel post partita di Bologna Napoli. Fortuna che il Napoli abbia comunque trovato i tre punti ed espugnato il Dall’Ara dopo tre anni di digiuno.

The post Siparietto SKY, Di Marzio ‘usato’ da Bonan per far infuriare Gattuso – Il telecronista s’imbarazza: “Io non c’entro, Rino!” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento