Sempre ficcanti i commenti su twitter del giornalista Paolo Ziliani. Il collega scrive: “In Olympiacos-Marsiglia annullato un gol ai greci per questo fuorigioco. Non si hanno notizie di telecronisti che ironizzano sui centimetri come in Crotone-Juventus”.

Il chiaro riferimento è al fuorigioco di Morata a Crotone, che, secondo il telecronista della Rai Marco Lollobrigida, è stato indelicato. “Non si può fischiare fuorigioco per mezzo piede”, sostiene Lollobrigida. Ziliani lo punge con il suo tweet al veleno. Arriva puntuale la risposta di Carlo Alvino: “Paolo mi meraviglio di te – scrive Alvino -. Ci vuole più elasticità“.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/ZZiliani/status/1319010957704765443″]

Segui tutte le news sul Napoli cliccando qui

The post Siparietto Ziliani-Alvino: “In Champions segnalano il fuorigioco? Poca elasticità…” – FOTO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento