sipps:-“la-scabbia-colpisce-i-bambini,-ma-il-conto-lo-pagano-le-famiglie”

ROMA – “La Sipps non può più ignorare il paradosso che oggi accompagna la scabbia in Italia. Ci troviamo di fronte a una patologia infettiva di rilevanza sociale, riconosciuta anche dall’Organizzazione mondiale della sanità come ‘Neglected Tropical Disease’, che nel nostro Paese continua invece a essere trattata come una condizione minore, quasi estetica, con un impatto sanitario ed economico sottovalutato”. Lo ha affermato il presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps), Giuseppe Di Mauro, intervenuto alla conferenza stampa ‘La Scabbia un problema emergente’, tenutasi oggi a Roma, presso il Senato della Repubblica.

DI MAURO: “ASSISTIAMO A UNA CRESCITA VERTICALE DEI CASI”

“I dati- ha proseguito- ci dicono chiaramente che la scabbia non è più un evento sporadico. Assistiamo a una crescita verticale dei casi: in alcune aree del Paese si è registrato un incremento fino al +750% tra il 2020 e il 2023. Solo nel 2024 sono stati segnalati circa 5.199 casi a livello nazionale, rispetto ai soli 492 del 2010, con 854 focolai che hanno coinvolto oltre 2.500 persone. L’età pediatrica e scolastica è tra le più colpite, rendendo il pediatra di libera Scelta il primo e fondamentale baluardo diagnostico, mentre oltre due terzi dei casi si inseriscono in focolai familiari o comunitari”.

A questo quadro epidemiologico si aggiunge un problema culturale e sociale. Giuseppe Di Mauro ha ricordato che “persistono falsi miti duri a morire: che la scabbia sia una ‘malattia della sporcizia’, che basti lavarsi di più per evitarla o che si trasmetta con un contatto occasionale con gli oggetti. Nulla di tutto questo è vero. La trasmissione avviene principalmente per contatto pelle-pelle prolungato, l’incubazione può durare settimane e l’acaro non fa distinzioni sociali o di igiene personale. Lo stigma che ne deriva pesa enormemente sulle famiglie, soprattutto quando sono coinvolti bambini e contesti scolastici”.

IL NODO DELL’ACCESSO ALLE CURE

Ma il nodo più critico resta quello dell’accesso alle cure. “Oggi, in Italia- ha evidenziato il presidente della Sipps- la terapia della scabbia è quasi interamente a carico del cittadino, perché i farmaci di prima linea, ovvero permetrina e ivermectina, sono collocati in Classe C. Questo genera una profonda iniquità. Un pediatra che diagnostica una scabbia, di fatto, firma una ‘tassa’ da 150-200 euro a carico di una famiglia media, perché il trattamento deve essere effettuato contemporaneamente da tutti i conviventi, anche se asintomatici”.

Il risultato è un fallimento terapeutico programmato. Nel corso del suo intervento, il pediatra ha sottolineato che “molte famiglie, non potendo sostenere il costo, curano solo il bambino che presenta prurito, tralasciando i contatti stretti. Questo alimenta la cosiddetta ‘pseudo-resistenza’, le recidive continue, l’effetto ping-pong all’interno dei nuclei familiari e la persistenza dei focolai scolastici, con costi sociali, educativi e psicologici enormemente superiori alla spesa farmaceutica iniziale”.

DI MAURO: IL COSTO NON RICADA INTERAMENTE SULLE FAMIGLIE

Curare la scabbia non è un lusso individuale, ma un atto di sanità pubblica. “Se il Servizio sanitario nazionale copre giustamente le patologie croniche- ha inoltre dichiarato il numero uno della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale- deve coprire con la stessa determinazione le patologie infettive trasmissibili, proprio per prevenire conseguenze collettive molto più onerose. Come Sipps chiediamo quindi che la Società si faccia promotrice presso l’Aifa e il ministero della Salute del passaggio dei farmaci di prima linea per il trattamento della scabbia in Classe A, o quantomeno di una loro distribuzione gratuita. Esiste già un modello virtuoso, rappresentato dalle Linee Guida e dall’esperienza della Regione Emilia-Romagna: lavoriamo affinché questo approccio diventi uno standard nazionale”.

Parallelamente, il ruolo del pediatra resta centrale anche nella prevenzione e nell’educazione sanitaria: spiegare correttamente le modalità di trasmissione, di trattamento degli indumenti e degli ambienti, rassicurare le famiglie, abbattere lo stigma e accompagnarle nella gestione del focolaio. “Il messaggio che vogliamo lanciare oggi è chiaro: la scabbia non è una colpa. È una malattia infettiva emergente- ha concluso Giuseppe Di Mauro- e non possiamo più permetterci che il suo costo ricada interamente sulle famiglie”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it