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Siracusa, al Teatro Greco i Persiani di Eschilo anche in lingua LIS
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Siracusa, al Teatro Greco i Persiani di Eschilo anche in lingua LIS

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Siracusa, 29 giu. (askanews) – Il Teatro Greco di Siracusa ha ospitato la messa in scena de “I Persiani”di Eschilo, con la regia di Àlex Ollé, per l’ultima replica la tragedia è stata anche presentata in lingua LIS. L’evento è stato promosso dall’Associazione Sicilia Turismo per Tutti e quest’anno è stato sostenuto dalla collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi (ENS) che ha visto lavorare in sinergia le sezioni provinciali di Siracusa, Catania e Ragusa.

L’iniziativa ha richiamato una delegazione di circa 70 persone sorde che, insieme alle proprie famiglie, hanno riempito i settori dedicati. Per la comunità sorda, la partecipazione alle rappresentazioni classiche non è più solo un evento isolato, ma si è trasformata nello spettacolo simbolo dell’inclusione culturale della città, ormai dal 2012. A rendere accessibile la complessa drammaturgia di Eschilo è stato il talento delle interpreti LIS. Le professioniste coinvolte – Daniela Bella per l’ENS di Catania; Salvina Magnano e Chiara Giudice per l’ENS di Siracusa; Sonia Muccio, Valeria Licitra e Evelyn Di Falco per l’ENS di Ragusa – hanno modulato la forza espressiva del corpo e dei segni per trasmettere intatta tutta la drammaticità del testo classico.

“Vedere gli occhi lucidi, i sorrisi e l’entusiasmo delle tantissime persone sorde e delle loro famiglie che hanno partecipato questa sera – ha commentato Bernadette Lo Bianco, presidente dell’associazione Sicilia Turismo per Tutti – ci ripaga di ogni sforzo e di anni di lavoro. Dal 2012 abbiamo tracciato un solco profondo: la comunità sorda ha fatto propria la bellezza delle tragedie greche e il Teatro Greco è diventato la loro casa.Questo traguardo è il frutto di un autentico lavoro di squadra. Desidero ringraziare di vero cuore la Fondazione INDA per la straordinaria sensibilità e la generosità dimostrata verso l’Ente Sordi, e l’Associazione Amici dell’INDA, che fin dal primo giorno ha creduto in noi finanziando il progetto. Un ringraziamento speciale va anche alle sezioni provinciali ENS per la preziosa collaborazione, al direttore del Parco Archeologico e a tutto il personale del Teatro per la splendida e calorosa accoglienza. Questa sera abbiamo dimostrato che quando il territorio si unisce, la Sicilia che include è la Sicilia che vince”.

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