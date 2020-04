Sirene d’addio per Matthijs de Ligt: la strategia della Juve sul futuro del difensore

​Voci dalla Spagna parlano di un possibile addio di Matthijs de Ligt alla ​Juventus. Il difensore avrebbe addirittura chiesto la cessione e Mino Raiola avrebbe offerto il centrale classe ’99, uno dei fiori all’occhiello della sua scuderia, al Real Madrid. La voce, in casa Juventus, stando a quanto riferito dai colleghi di Tuttomercatoweb, viene derubricata come una semplice chiacchiera di mercato destinata a restar tale. Il piano della Juve su De Ligt non cambia. Il club bianconero, dopo aver… continua a leggere sul sito di riferimento