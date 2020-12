Siri choc: Insigne diventa “Terrone”. Chiarito l’equivoco – FOTO

Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ieri sera ha denunciato sul Corriere della Sera uno strano e spiacevole episodio riguardante Insigne e “Siri“, l’assistente vocale di Google.

Insigne diventa “Terrone” per Siri

Infatti, come si può notare dalla foto in allegato, ieri cercando “Insigne” sull’applicazione vocale di Google, si trovava la scritta “Terrone“. Non il massimo della civiltà, un episodio di discriminazione seppur fatto con goliardia. Tra le informazioni usciva, appunto, “Terrone“. In molti hanno chiesto spiegazione, additandolo come episodio di discriminazione verso il Sud. L’Apple ha chiarito che si trattava di un disagio derivante dal Google Down di ieri con malfunzionamento di chat e servizi vari. Resta lo spiacevole episodio. Al momento né il Napoli né il diretto interessato hanno commentato la vicenda.

