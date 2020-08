Siri potrebbe essere vietato in Cina

Una società cinese di IA, ha accusato Apple di violazione di brevetto e vuole vietare Siri in Cina fino a quando il caso non sarà definitivamente concluso. La società, sta chiedendo al tribunale un’ingiunzione di vendita di tutti i prodotti che includono Siri nel Paese.

Dal rapporto del The Wall Street Journal:

Shanghai Zhizhen Network Technology Co., ha dichiarato nella giornata odierna che sta facendo causa ad Apple per circa 10 miliardi di yuan ($ 1,43 miliardi) in danni presso un tribunale di Shanghai,

