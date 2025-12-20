sabato, 20 Dicembre , 25
siria,-attacchi-aerei-degli-usa-contro-postazioni-isis
Siria, attacchi aerei degli Usa contro postazioni Isis

Siria, attacchi aerei degli Usa contro postazioni Isis

DALL'ITALIA E DAL MONDOSiria, attacchi aerei degli Usa contro postazioni Isis
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei contro postazioni dello Stato islamico in Siria, come rappresaglia all’uccisione di due soldati e un civile americani nei giorni scorsi. A riferirlo è stato il New York Times che ha parlato di decine di siti colpiti nella Siria centrale. 

L’operazione è stata poi confermata dal responsabile del Pentagono Pete Hegseth. “Le forze statunitensi hanno avviato l’operazione Hawkeye Strike in Siria per eliminare i combattenti dell’Isis, le infrastrutture e i siti di stoccaggio delle armi in risposta diretta all’attacco contro le forze statunitensi avvenuto il 13 dicembre”, ha scritto Hegseth su X.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.