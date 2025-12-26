siria,-attacco-a-moschea-di-homs:-almeno-8-morti

(Adnkronos) – E’ di almeno 8 morti il bilancio di un attacco oggi a Homs, in Siria, contro una moschea nella zona della minoranza alawita. L’attentato è stato rivendicato dal gruppo estremista sunnita Saraya Ansar al-Sunna. Nella rivendicazione su Telegram il gruppo – che annuncia altri attacchi contro ‘infedeli e apostati – afferma che sono stati fatti “esplodere diversi ordigni”. Saraya Ansar al-Sunna aveva già rivendicato un attentato suicida contro una chiesa di Damasco nel giugno scorso.

Il ministero degli Esteri siriano ha definito l’attentato un “tentativo disperato” di destabilizzare il Paese. In una dichiarazione, il ministero ha condannato “il vile atto criminale”, che ha causato – ha reso noto – la morte di almeno otto persone, sottolineando che si è verificato “nel contesto di ripetuti e disperati tentativi di minare la sicurezza e la stabilità e diffondere il caos tra il popolo siriano”.

Il ministero ha ribadito la sua “ferma posizione nella lotta al terrorismo in tutte le sue forme”, assicurando che “tali crimini non scoraggeranno lo Stato siriano dal proseguire i suoi sforzi per consolidare la sicurezza, proteggere i cittadini e chiamare i responsabili a rispondere dei loro atti”.