venerdì, 26 Dicembre , 25
siria,-attacco-a-moschea-di-homs:-almeno-8-morti
Siria, attacco a moschea di Homs: almeno 8 morti

Siria, attacco a moschea di Homs: almeno 8 morti

DALL'ITALIA E DAL MONDOSiria, attacco a moschea di Homs: almeno 8 morti
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – E’ di almeno 8 morti il bilancio di un attacco oggi a Homs, in Siria, contro una moschea nella zona della minoranza alawita. L’attentato è stato rivendicato dal gruppo estremista sunnita Saraya Ansar al-Sunna. Nella rivendicazione su Telegram il gruppo – che annuncia altri attacchi contro ‘infedeli e apostati – afferma che sono stati fatti “esplodere diversi ordigni”. Saraya Ansar al-Sunna aveva già rivendicato un attentato suicida contro una chiesa di Damasco nel giugno scorso.  

Il ministero degli Esteri siriano ha definito l’attentato un “tentativo disperato” di destabilizzare il Paese. In una dichiarazione, il ministero ha condannato “il vile atto criminale”, che ha causato – ha reso noto – la morte di almeno otto persone, sottolineando che si è verificato “nel contesto di ripetuti e disperati tentativi di minare la sicurezza e la stabilità e diffondere il caos tra il popolo siriano”. 

Il ministero ha ribadito la sua “ferma posizione nella lotta al terrorismo in tutte le sue forme”, assicurando che “tali crimini non scoraggeranno lo Stato siriano dal proseguire i suoi sforzi per consolidare la sicurezza, proteggere i cittadini e chiamare i responsabili a rispondere dei loro atti”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.