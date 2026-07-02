giovedì, 2 Luglio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSiria, bomba esplode nel centro di Damasco: 4 morti e 11 feriti
siria,-bomba-esplode-nel-centro-di-damasco:-4-morti-e-11-feriti
Siria, bomba esplode nel centro di Damasco: 4 morti e 11 feriti
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Siria, bomba esplode nel centro di Damasco: 4 morti e 11 feriti

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

(Adnkronos) –
È di 4 morti e 11 feriti il bilancio provvisorio dell’esplosione che ha colpito il quartiere di al-Hijaz a Damasco. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale Sana. La tv di Stato siriana ha poi riferito che a causare l’esposione è stata una bomba piazzata in un caffè nel centro della capitale siriana, nei pressi del Palazzo di Giustizia. Le cause sono ancora ignote. 

N﻿umerose ambulanze hanno raggiunto l’area a sirene spiegate mentre tra i presenti si sono diffuse scene di panico. Le forze di sicurezza siriane hanno isolato la zona, istituendo un cordone di sicurezza attorno al luogo dell’esplosione. 

Previous article
Israele ricorda il 7/10, padre dell’ostaggio Emily Hand: :”Mille giorni? A volte sembra ancora ieri”
Next article
Bellet (Acto Italia): “Diagnosi tardive a cancro ovarico accesso difficile a terapie”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Fisco, Savino: “Governo lavora per sistema più equo moderno e favorevole a crescita”

(Adnkronos) - "Il titolo del Forum Federmanager 'Connessi per crescere' è particolarmente efficace perché richiama due parole decisive per il futuro del paese: connessione...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Salute, Siracusano (Css): “Educare a utilizzo più corretto degli strumenti digitali”

(Adnkronos) - Quando si parla di salute mentale dei giovani nell’era degli algoritmi “le strategie da mettere in atto possono essere di tipo regolatorio,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Salute, Angelelli (Cei): “Social e Ai comportano rischio danni mentali per i giovani”

(Adnkronos) - “La comunità scientifica evidenzia tutta una serie di rischi per i nostri giovani che non sono più ipotetici ma reali. L'esposizione a...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Salute, Tonon (UniBo): “Cervello adolescenti più vulnerabile a dispositivi tecnologici”

(Adnkronos) - “Sono sempre più numerosi gli studi scientifici che convergono nel dimostrare che il cervello degli adolescenti è particolarmente vulnerabile all'esposizione incontrollata e...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.