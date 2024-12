Siria, dopo le proteste dei cristiani il governo transitorio proclama festività il 25 e 26 dicembre

A scatenare le proteste, pacifiche, il rogo di un albero di Natale, autorità hanno promesso di punire colpevoli

Roma, 24 dic. (askanews) – Il governo transitorio siriano ha proclamato festività il 25 e il 26 dicembre, giorni in cui la comunità cristiana del Paese celebra il Natale.

Il quotidiano Al Watan ha citato una dichiarazione della presidenza, secondo la quale “saranno dichiarate ferie ufficiali per tutti i lavoratori delle istituzioni governative i giorni di mercoledì e giovedì, corrispondenti al 25 e 26 dicembre 2024, ad eccezione dei ministeri e degli enti pubblici la cui natura o le cui circostanze richiedono la prosecuzione del lavoro”.

Ieri sera, centinaia di cristiani sono scesi in piazza a Damasco e dintorni per denunciare le vessazioni subite da chi condivide la loro fede in seguito all’ascesa al potere dei gruppi islamisti.

A scatenare queste proteste pacifiche è stato un video diffuso sui social media che mostrava combattenti incappucciati che davano fuoco a un albero di Natale a Suqaylabiyah, una città prevalentemente cristiana nei pressi di Hama.

Un rappresentante delle autorità ha promesso di ripristinare l’albero e di punire i colpevoli, presumibilmente stranieri membri del gruppo islamista Ansar al-Tawhid.