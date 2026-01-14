siria,-inviati-rinforzi-a-est-di-aleppo-per-affrontare-le-forze-curde

Damasco ha ordinato di ritirarsi dall’area dopo violenti scontri

Milano, 14 gen. (askanews) – L’esercito siriano sta schierando rinforzi a est di Aleppo, un giorno dopo aver ordinato alle forze curde di ritirarsi dall’area a seguito dei violenti scontri della scorsa settimana. Questo dispiegamento avviene mentre Damasco cerca di consolidare la propria autorità in tutto il Paese e ha deciso di usare la forza a fronte dello stallo dei negoziati per l’integrazione delle istituzioni civili e militari curde nello Stato siriano.