mercoledì, 14 Gennaio , 26

Carta d’identità elettronica a Roma: nuovo open day sabato 17 e domenica 18 gennaio

(Adnkronos) - Gli open day, dedicati alla Carta...

Sinner, il segreto a Melbourne? “Sono scaramantico, uso gli stessi armadietti”

(Adnkronos) - Il segreto di Jannik Sinner? La...

Romina Power: “Non volevo cantare Felicità, testo banale”. L’autore: “Clamoroso autogol”

(Adnkronos) - "Clamoroso autogol". Così Cristiano Minellono, autore...

Australian Open, stanotte il sorteggio: orario e dove vederlo

(Adnkronos) - Tutto pronto per gli Australian Open...
siria,-inviati-rinforzi-a-est-di-aleppo-per-affrontare-le-forze-curde
Siria, inviati rinforzi a est di Aleppo per affrontare le forze curde

Siria, inviati rinforzi a est di Aleppo per affrontare le forze curde

Video NewsSiria, inviati rinforzi a est di Aleppo per affrontare le forze curde
Redazione-web
Di Redazione-web

Damasco ha ordinato di ritirarsi dall’area dopo violenti scontri

Milano, 14 gen. (askanews) – L’esercito siriano sta schierando rinforzi a est di Aleppo, un giorno dopo aver ordinato alle forze curde di ritirarsi dall’area a seguito dei violenti scontri della scorsa settimana. Questo dispiegamento avviene mentre Damasco cerca di consolidare la propria autorità in tutto il Paese e ha deciso di usare la forza a fronte dello stallo dei negoziati per l’integrazione delle istituzioni civili e militari curde nello Stato siriano.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.