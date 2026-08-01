sabato, 1 Agosto , 26

Sanchez in vacanza a Lanzarote, pubblica la sua ‘playlist’

(Adnkronos) - Il premier spagnolo Pedro Sanchez e...

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 1 agosto

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Scuola, Valditara: “Divieto di burqa in classe e corsi di italiano per genitori di studenti stranieri”

(Adnkronos) - "Presenterò un emendamento al ddl Sicurezza...

Ceuta, Gassmann: “Chi è arrivato dal Marocco è come eravamo noi”

(Adnkronos) - "Sono esseri umani, devono avere diritti,...
HomeNewsSisma Campi Flegrei, Anc chiede il differimento delle scadenze fiscali e contributive
News

Sisma Campi Flegrei, Anc chiede il differimento delle scadenze fiscali e contributive

-

4
0

L’Associazione Nazionale Commercialisti invita il governo anche alla remissione in termini per le rottamazioni

L’Associazione Nazionale Commercialisti esprime vicinanza alle popolazioni, alle imprese e ai professionisti coinvolti dal forte evento sismico che, nella serata del 31 luglio, ha interessato l’area dei Campi Flegrei e una parte significativa della Città metropolitana di Napoli, determinando situazioni di grave apprensione e rilevanti criticità operative.

Le interruzioni dell’energia elettrica e dei collegamenti, i disservizi delle reti telematiche, le limitazioni alla mobilità e la necessità di verificare la sicurezza e l’agibilità degli immobili hanno oggettivamente compromesso, proprio in coincidenza con importanti scadenze fiscali, la possibilità per numerosi contribuenti e intermediari di adempiere regolarmente ai propri obblighi.

L’ANC chiede pertanto al Governo e al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’adozione urgente di un provvedimento che disponga il differimento, senza sanzioni, interessi o maggiorazioni, degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi, previdenziali e assicurativi in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2026 per i soggetti aventi residenza, domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei territori direttamente interessati dall’evento sismico.

Particolare urgenza assume la salvaguardia dei contribuenti interessati dalle definizioni agevolate. Il 31 luglio 2026 sono infatti scadute la prima o unica rata della Rottamazione-quinquies, la tredicesima rata della Rottamazione-quater e la quinta rata della Riammissione alla Rottamazione-quater.

È quindi indispensabile prevedere la remissione in termini per la prima o unica rata della Rottamazione-quinquies e il differimento del termine del 5 agosto per la Rottamazione-quater e per i contribuenti riammessi, salvaguardando integralmente gli effetti delle procedure e impedendo che l’omesso o tardivo pagamento, dovuto a circostanze eccezionali e non imputabili al contribuente, determini l’inefficacia della definizione o la perdita dei relativi benefici.

La tutela dovrà essere estesa anche agli adempimenti e ai versamenti dei contribuenti assistiti da professionisti e intermediari aventi lo studio nei territori colpiti, qualora l’evento sismico e i conseguenti disservizi abbiano reso impossibile o eccessivamente gravoso lo svolgimento dell’attività professionale.

«In una situazione emergenziale – dichiara il Presidente ANC Marco Cuchel (nella foto in alto) – la priorità deve essere la sicurezza delle persone e il ripristino delle condizioni minime per la ripresa delle attività. Non può essere richiesto il rispetto ordinario delle scadenze a chi sta affrontando le conseguenze di un evento straordinario».

L’ANC ribadisce, infine, la necessità di una disciplina strutturale che colleghi automaticamente la dichiarazione dello stato di emergenza alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi, e auspica un intervento immediato e coordinato della Presidenza del Consiglio, del MEF, dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Previous article
Don Mazzi, aperta la camera ardente nella sede di Exodus. Lunedì i funerali
Next article
Beatrice Venezi replica alle polemiche: “Dirigere in Russia? Sono un’artista libera”

POST RECENTI

News

Sabino: “Stop urgente ai cantieri notturni del tunnel Campiglione per liberare le vie di fuga”

Appello del sindaco di Quarto alla Città Metropolitana di Napoli dopo lo sciame sismico in atto e la chiusura di Montagna Spaccata per una frana: il sindaco di Quarto «Dopo la chiusura al traffico veicolare del tratto della Montagna Spaccata in via Campana, tra Quarto e Pozzuoli, per la caduta di un grosso masso e…
News

Sisma Campi Flegrei, i commercialisti chiedono lo stop alle scadenze

 De Lise (Odcec Napoli): “Sospendere subito gli adempimenti fiscali per cittadini, imprese e professionisti” NAPOLI – “In una situazione di emergenza come quella che stanno vivendo i territori dei Campi Flegrei, è necessario che lo Stato intervenga con tempestività. Chiediamo la sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per consentire a cittadini, imprese e professionisti di…
News

Porto di Casamicciola nel caos

L’attacco di Marco Nonno (FdI) sulla gestione emergenza Momenti di grande criticità questa mattina presso il porto di Casamicciola. “Nel giorno in cui il porto di Pozzuoli è stato chiuso a causa della scossa tellurica e del relativo sciame sismico in una giornata caldissima e nel giorno del massimo controesodo – dichiara Marco Nonno, presidente del…
News

Serata verdiana con il futuro dell’Opera

Lunedì 3 agosto nel Chiostro di San Francesco in Tagliacozzo, quarta serata della IXXX edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate, con l’omaggio a Giuseppe Verdi, nell’anno del centoventicinquennale della scomparsa, con gli allievi dell’Accademia di Alto Perfezionamento Vocale Adalo, fondata e diretta dal soprano Donata D’Annunzio Lombardi, al pianoforte Lorenzo Pascucci. Alle 18, nel…
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.