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Sisma Campi Flegrei, i commercialisti chiedono lo stop alle scadenze

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 De Lise (Odcec Napoli): “Sospendere subito gli adempimenti fiscali per cittadini, imprese e professionisti”

NAPOLI – “In una situazione di emergenza come quella che stanno vivendo i territori dei Campi Flegrei, è necessario che lo Stato intervenga con tempestività. Chiediamo la sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per consentire a cittadini, imprese e professionisti di affrontare questa fase senza l’ulteriore peso delle imminenti scadenze”. Lo dichiara Matteo De Lise, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli.

“L’Ordine oggi ha inviato una richiesta formale al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al viceministro Maurizio Leo, ai vertici dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dell’INPS, della Regione Campania, al Prefetto di Napoli e al sindaco del capoluogo e della Città Metropolitana – aggiunge De Lise – per chiedere la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, fiscali e contributivi nei territori colpiti dal sisma del 31 luglio.

Secondo l’Odcec Napoli, le verifiche di agibilità degli immobili, le limitazioni alla mobilità e le difficoltà operative degli studi professionali rendono particolarmente complesso rispettare le prossime scadenze, in particolare quelle del 20 agosto.

L’Odcec di Napoli propone quindi la sospensione degli adempimenti e delle attività di riscossione, con il differimento dei termini senza sanzioni o interessi, sottolineando che si tratta di una misura temporanea già adottata in occasione di altre emergenze nazionali e necessaria per tutelare cittadini, imprese e professionisti.

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